وزير التعليم: الدروس الخصوصية من أسباب تراجع نسبة نجاح طلاب شعبة الأدبي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام مقاربة لنسبة العام الماضي، ولكن هناك تحسنا ملحوظا في أداء شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، وتراجعا لشعبة الأدبي، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة أكثر عمقا.

طلاب العلمي أكثر قدرة على التكيف مع الأسئلة الجديدة

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنّ من أسباب تحسن نتائج طلاب شعبتي العلمي، أن الشعبتين أكثر قدرة على التكيف مع الأسئلة الجديدة التي تقيس قدرات معينة للتطبيق والتحليل والفهم.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «الأمر الآخر، أن الكثير من طلاب شعبة الأدبي اتجهوا إلى الدروس مع أشخاص من خارج منظومة التعليم ولم يتلقوا التدريب على تدريس المواد الأدبية مثل الفلسفة والمنطق، إذ يستمع الطلاب لأشخاص ليسوا مؤهلين لهذا النوع من التقييم، وهو ما جرى التحذير منه من قبل».

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «هناك اتجاه مستمر للذهاب إلى الدروس، كما لو كان هذا الأمر فرض عين، وللأسف لا يتم التحقق من هؤلاء الأشخاص، ومعظم من نسمع عنهم في وسائل الإعلام لا ينتمون إلى منظومة التعليم ولم يحصلوا على التدريبات ولا يعرفوا فلسفة النظام التعليمي الجديد».

شوقي: سعداء بمستوى طلاب شعبتي العلمي

وتابع: «سعداء بطلاب شعبتي العلمي، وزملاؤنا أساتذة الجامعة أبدوا ملاحظات إيجابية عن تطورهم، إذ تعلموا بشكل مختلف، وبالتالي فإن الأرقام ليست هي التعبير عن جودتهم، فالمجاميع نسبية، وضرورة حصول الطالب على نسبة نجاح 100% أمر ليس منطقي او علمي، فالهدف من أي امتحان ليس الحصول على الدرجة النهائية ولكن تقديم أفضل ما لدى الطالب».