بريد الوطن.. ما سيناريوهات أي حرب نووية قادمة؟

من الواضح أنه يوجد كثير من اللغط هذه الأيام عن مواجهة نووية، مع أنه طوال أربعة عقود من الحرب الباردة لم يتكلم أى من الطرفين عن مواجهة نووية، أما الآن فما هى الأسباب التى تؤدى إلى حرب نووية؟ أن تنتصر أوكرانيا فى الحرب ضد روسيا وهذا مستبعد لعدم تكافؤ الجيشين وإصرار الغرب على عدم إعطاء أوكرانيا أسلحة تهدد بها أو تضرب بها الأراضى الروسية، وذلك لأن الرئيس الروسى سيضطر إلى استعمال السلاح النووى، على الأقل التكتيكى منه، لتدمير أوكرانيا ورضوخها للاستسلام، وقد يؤدى استمرار الضغط الاقتصادى على روسيا بالعقوبات من الغرب إلى إشعال المظاهرات فى روسيا نتيجة لتردى الأحوال المعيشية، ونتيجة ليأس الرئيس الروسى من رفع العقوبات الاقتصادية، فيجد أنه لا مخرج له لإنقاذ حياته ونظامه السلطوى إلا بشن حرب نووية محدودة لإقناع الدول الغربية برفع العقوبات، خصوصاً أنه يعلم أن أمريكا لن ترد إطلاقاً بحرب نووية، لأن بها هلاك العالم كله، ولكن ما هو رد الدول الغربية إذا حدث وأطلقت روسيا قنابل نووية؟ أولاً قد لا تعمل شيئاً ولا ترد، ثانياً: أن ترد على ذلك بالأسلحة التقليدية، ثالثاً: ترد أمريكا بقنابل نووية مماثلة وهذا مستبعد أيضاً لأن العقلاء فى المجالس التشريعية بها لن يوافقوا على هذا السيناريو لأنه من باب الجنون!

محمد سعد عبداللطيف

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