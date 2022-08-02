بريد الوطن.. وجّه بتسليمي شقتي ضمن الإعلان الثامن يا وزير الإسكان

تقدمت للحصول على شقة ضمن شقق الإسكان الاجتماعى فى الإعلان الثامن، ولم تسعنى الدنيا من الفرحة حين تحقق الحلم بحصولى فعلاً على الوحدة السكنية فى عام 2017، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ورحت أتخيل حياتى فى شقتى الجديدة مع أسرتى، خاصة وأنا أعلم أن شقق الإسكان الاجتماعى يتم تسليمها لأصحابها فى أسرع وقت، لكننى لم أتسلم شقتى حتى تاريخه، رغم مرور 5 سنوات كاملة على حصولى عليها. تقدمت بأكثر من شكوى لوزارة الإسكان غير أننى لم أحصل على رد. يحدث هذا فى الوقت الذى التزمت فيه بتقديم كافة الأوراق المطلوبة واستيفائى لكل الشروط. أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، توجيه المسئولين بالوزارة بسرعة تسليمى وحدتى السكنية أسوة بغيرى من الحاجزين.

محمد كمال

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