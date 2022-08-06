بريد الوطن.. أنقِذنا من أخطاء موظف تسجيل قراءات العدادات يا وزير الكهرباء

استبشرنا خيراً بحالة الاهتمام الواضح لتحسين خدمات الكهرباء في مدينة دكرنس محافظة الدقهلية، كنا نتابع حركة الموظفين الشباب وهم يطوفون الشوارع، ويقصدون البيوت لتصوير قراءات عدادات الكهرباء، والتصوير يعني رغبة الشركة في تجنب أخطاء التسجيل اليدوي للقراءات.

لكن فواتير الكهرباء بعضها يأتي للأهالي بقراءات تغاير ما هو مدوَّن على شاشات عدادات الكهرباء الخاصة بهم، ومع تعدد الشكاوى من هذا الأمر، تبين أن هناك موظفاً مسئولاً عن تدوين القراءات على الكمبيوتر في هندسة كهرباء دكرنس، ويتردد بين الشاكين أنه يتعمد التلاعب في البيانات بزيادات جزافية، بهدف إثارة غضب الأهالي ضد مؤسسات الدولة، نناشد السيد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سرعة التدخل لإنقاذنا من أخطاء هذا الموظف.

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