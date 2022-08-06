خبيرة تربوية: مجموع طلاب الثانوية العامة بدأ في الانضباط

قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، إنه ومنذ العام الماضي بدأت مجاميع طلاب الثانوية العامة في الانضباط عما كانت عليه من قبل، مشيره إلى أنه ومنذ سنوات قريبة كان مجموع الطلاب يتجاوز الـ100% عندما كان هناك مادة خاصة بالمستوى الرفيع.

عبدالرؤوف: الانتقال بين الدرجات المرتفعة لنسب منخفضة سيعتاد عليها الطلاب

وأضافت «عبدالرؤوف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الانتقال ما بين الدرجات المرتفعة إلى نسب أخرى منخفضة سيعتاد عليه الطلاب فيما بعد، حيث إنه وبسبب وجود نقلة كبرى مرة واحدة فتفاجئ الطلاب وذويهم.

عبدالرؤوف: الفيصل مش في الدرجة.. السنة اللي فاتت هندسة خدت من 80%

واستطردت: «الفيصل مش في الدرجة، ولكن السنة اللي فاتت هندسة خدت من 80%، وعمرها ما خدت كده إلا من زمان في السبعينيات والثمانينيات، والطب لسه مازال مرتفع ولكنه نزل لـ96% بعد ما كان بياخد من 99%، وإذا كانت المجاميع منخفضة فعندنا عدد معين من المقاعد في كل كلية، وبناخد الأعداد بالدرجات».

وأوضحت أن أكثر الجامعات إقبالا من الطلاب على مستوى العالم بالترتيب هم الهندسة التكنولوجية والهندسة الكيميائية ثم كلية حاسبات ومعلومات ثم إدارة الأعمال والمحاسبات، ثم الطب، ثم الاقتصاد، ثم القانون، ثم الدراسات الإنسانية والعلوم والدراسات الزراعية، «ده بيدي مؤشر أن التخصصات اللي هتكون أكثر احتياجا في المستقبل هي دي».

وتابعت: «دراسات علم النفس والعلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية من الدراسات اللي عليها إقبال لأنه هيكون ليها مستقبل كبير في المستقبل، والشركات العالمية مهتمة بالجودة والتنمية البشرية، ودايما بيدوا كورسات للعاملين لديهم».