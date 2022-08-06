بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، تتجه أنظار أولياء الأمور والطلاب إلى الجامعات الخاصة، إذ يبحث الكثير عن المصروفات والتخصصات، لذلك ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، حتى يمكنهم الاستعداد للتقديم.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن موضوعات أخبار التعليم، مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفق الموقع الرسمي للجامعة.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة MSA

وتتضمن جامعة MSA لطلاب الثانوية العامة الانتساب لنحو 11 تخصص، هي طب الأسنان، علاج طبيعي، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة، علوم الحاسب، الفنون والتصميم، العلوم الإدارية، اللغات والترجمات.

مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تتيح جامعة أكتوبر للعوم الحديثة MSA لطلاب الثانوية العامة 3 مستويات لدفع المصروفات الدراسية لـ3 فئات، وهي A و B و C، حسب مجموع الطالب في الثانوية العامة، وجاءت أسعار الدراسة كالتالي:

كلية طب الأسنان ما بين 154.700 جنيه و182 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي ما بين 85.400 جنيه و122 ألف جنيه.

كلية الصيدلة ما بين 85.400 جنيه و122 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية ما بين 71.400 جنيه و102 ألف جنيه.

كلية الهندسة ما بين 65.800 جنيه و94 ألف جنيه.

كلية علوم حاسب ما بين 55.300 جنيه و79 ألف جنيه.

كلية الفنون والتصميم ما بين 65.810 جنيهات و94 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية ما بين 59.850 جنيها و85.500 جنيه.

كلية الإعلام ما بين 59.850 جنيها و85.500 جنيه.

كلية اللغات والترجمة ما بين 43.750 جنيها و62.500 جنيه.

شروط القبول في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

وتضع الجامعة عدة شروط لقبول الطلاب، كالتالي:

- حاصل على الحد الأدنى للقبول الذي تعلنه وزارة التعليم العالي والتنسيق الداخلي للجامعة.

- تنطبق عليه شروط التخصص بأن يكون شعبة علمية للتقدم كليات الصيدلة والطب وغيرها.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

ويتطلب الالتحاق بالجامعة تقديم بعض المستندات كالتالي:

- مستخرج رسمي وصورتين من المؤهل الدراسي الأصلي.

- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور المصريين.

- الموقف من التجنيد لمن تخطى 19 عاما.