طارق شوقي: سنطور التعليم بما يتواكب مع المناهج العالمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المناهج تغيرت ابتداء من رياض الأطفال، ويشهد الأطفال من عمر سنتين تغيرا في المناهج بجانب الصف الخامس الابتدائي الذي شهد تغييرا بشكل كامل، لافتا إلى أن الطلاب في الصف الرابع الابتدائي العام الماضي دفعة نفخر بها، مؤكدا أنه تم تغير 9 سنوات في المناهج التعليمية ويتبقى 7، وهذا يغير جلد التعليم المصري بالكامل في الكتب وأساليب التقييم وتدريب المعلمين، كما يتم إتاحة تخصصات أكثر، ولن يقتصر الأمر على علمي علوم ورياضة من أجل بناء نظام عصري يتوافق مع التغيرات الحادثة حول العالم.

مواكبة التعليم العالمي

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن عدد الطلاب الذين لم يروا المنهج القديم 11 مليونا، وهذا الاستثمار الأهم الذي حدث مؤخرا في التعليم المصري الذي توجد رؤية لتطويره باستمرار من أجل مواكبة التغيرات العالمية.

منع التحويلات لإدارات معينة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك قرارا صدر منذ 4 أيام بعدم التحويل لإدارات تعليمية محددة في 5 محافظات إلا قبل المرور بشئون قانونية، ولكن الكثير من الناس لم يأخذوا الخبر في الاعتبار بسبب الانشغال بنتيجة الثانوية العامة، مبينا أنه يتم محاولة تلافي الظواهر القديمة، مشيرا إلى أنه يرفض ذكر المحافظات التي تم حجب النتيجة فيها حتى لا يتم التنمر عليها إلى أن تظهر نتيجة التحقيق.