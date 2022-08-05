مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على مجموع طارق شوقي وزير التعليم

حالة من الترقب يعيشها آلاف الطلاب وذويهم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر إعلانها رسميًا خلال الساعات المقبلة، حسب تصريحات سابقة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.

ومجموع الطالب في الثانوية العامة، يقف عليه مستقبله، إذ يحدد مجال دراسته الحامعية، ويعتبر نقطة فاصلة في حياته، وفي الغالب يكون مجال العمل مرتبطًا بطبيعة الدراسة، خاصة لدى خريجي الكليات العملية.

مجموع وزير التعليم في الثانوية العامة

ولعل من بين أبرز الأسماء التي يرغب الكثيرون في معرفة مجموع الثانوية العامة الخاص بهم، هو الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد في أكثر من مرة أن التعلم هو الهدف من العملية التعليمية لا الحصول على الشهادة.

وعن المجموع الذي حصل عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الثانوية العامة، قال في تصريحات إعلامية سابقة، أنه حصل على مجموع بين 84% و86% في الثانوية العامة، وكان في مدينة حلب في سوريا، مشيرًا إلى أنه حصل على الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة من سوريا.

وأضاف «شوقي» أن النجاح في أي مهنة وإتقانها سواء كان الشخص ذو تعليم عام أو تعليم فني، أقيَم من أي شىء تاني، وأن مصطلح كليات القمة لا يفيد صاحبه في شيء: «إن يكون اسمي مهندس وأنا مهندس مش كويس، فهو لا يفيد صاحب الشهادة ولا البلد».

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتُعد وزارة التربية والتعليم، في الوقت الحالي بإعداد أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 في القسم الأدبي والعلمي بشعبيته علمي رياضة وشعبة علمي علوم، لاعتمادها من قبل الوزير وإعلانها مباشرة للطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ستكون قبل يوم 8 أغسطس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من التصحيح ورصد وتقدير الدرجات إلكترونيًا، وبدون تدخل أي عنصر بشري، تلافيًا لحدوث أي أخطاء في النتائج، موضحًا أنه تم إضافة درجات الرأفة للطلاب.