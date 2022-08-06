بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بمطروح

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادثين، الأول على طريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، عند علامة الكيلو 167، والثاني على طريق «مطروح - الإسكندرية» في الساحل الشمالي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

إصابة 3 في حادث الضبعة

أصيب 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة ملاكي، اليوم السبت، على محور الضبعة الإقليمي، وهم: «أمينة محمود محمد 70 عاما من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وانتصار عبدالهادي محمد 48 عاما من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان محمد السيد 24 عاما من القاهرة، مصابة باشتباه كسر في الفقرات القطنية»، وجار استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة من فريق الانتشار السريع بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفي الضبعة المركزي.

حادث موتوسيكل في الساحل الشمالي

وشهد طريق الساحل الشمالي وقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام قرية ماربيلا، مما أدى إلى إصابة بريك أدمين طاهر 16 عاما من الحمام بكدمة في الوجه وسحجات بالقدم اليسرى، وجار تقديم الخدمات الطبية له، بمستشفى الحمام المركزي.

وانتقلت مباحث المرور إلى موقع الحادثين وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادثين وملابساتهما ورفع تقرير لجهات التحقيق.