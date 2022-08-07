صفاء جلال: جبت 72.5% في الثانوية العامة واتكرمت من المدرسة

استعادت الفنان صفاء جلال عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» ذكرياتها مع الثانوية العامة.

وكتبت صفاء جلال: «بمناسبه نتيجه ثانوية عامة أنا فاكره اليوم ده كويس قوي طبعا كلكم فاكرين النتيجه كانت بتتقال في الراديو واللي يسمع رقمه كان بيطير من الفرحة أنا كنت مرعوبه مجموعي يطلع وحش روحت المدرسه وعرفت إني جايبه 72,5 كان ساعتها مجموع محترم واتكرمت في المدرسه وكان كل اصحابي ساقطين».

وأضافت صفاء جلال: «بس بردو مادخلتش الكليه اللي كنت بحلم بيها كانت سياحو وفنادق والفرق كان ضعيف جدا ودخلت بعدها كليات كتير لحد ما اتخرجت من كلية آداب لكن الدنيا وديتني سكة تانية وبقيت ممثله بقول الكلام ده لأولادنا ثانوية عامة مش نهايه المطاف شوف نفسك في إيه واعمل إللي بتحبه».

أعمال صفاء جلال

وتألقت الفنانة صفاء جلال، في مسلسل «بخط الإيد»، بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر وميرنا نور الدين ويسرا اللوزي ومحمد محمود وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

وجسدت صفاء جلال، في المسلسل، دور سيدة شعبية تسعى للزواج من أحمد رزق، أحمد رزق،والذي يجسد شخصية يوسف، وهو يعمل طبيب تخدير، ويتميز في مهنته بدرجة يشهد بها الجميع ولكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد وفاة زوجته في ظروف غامضة خاصة بعد تحمله مسؤولية اولاده وتلقية عدد من الرسائل منها توجيه له في معاملت الاولاد.