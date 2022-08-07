علي جمعة: حفظ غير العرب للقرآن وترتيله «معجزة» تحدث حتى اليوم

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، عن معجزة تحدث بفضل القرآن الكريم حتى الآن، قائلا: «شيء غريب جدا في القرآن ما زالت معجزة، فتذهب لدول لا تتحدث العربية مثل تركيا أو ماليزيا، ونجد من بلغ سن 15 عاما أتم حفظ القرآن وهو لا يعرف شيئا في العربية».

100 مليون مسلم يحفظون القرآن كاملا

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يمكن حفظ أغنية مكونة من صفحة ولا يعرفون معناها، لكن أنهم يحفظون كتابا مُرتلا بهذه الكيفية لا وجود لهذا المثال عبر التاريخ.

ولفت إلى أنه يوجد ما يقارب من 100 مليون مسلم يحفظ القرآن الكريم بأكمله، متابعا: «عندما تصلي خلف شاب غير عربي يقرأ الآيات كأنه ينظر من كتاب، وبالتالي هذا كتاب فيه مميزات لم تكن لغيره».

وكشف عن تجربة حدثت في ليبيا والفيوم لتعليم السيدات المسنات غير المتعلمات عن طريق تحفيظ القرآن الكريم، كما أن جذور الكلمات في القرآن الكريم 1810 بينما اللغة بها 80 ألف جذر، وكأن القرآن تكلم بـ1.8 من 80 أي لا يزيد عن 1.5%.

1620 كلمة لم تتكرر في القرآن الكريم

وتابع: «كلمة أسد سماها القرآن الكريم قسورة، والأسد له 700 اسم في لغة العرب لكن استخدم القرآن قسورة فقط وليس اسم الأسد الأساسي الشائع، وبالتالي القرآن شيء مميز ومبهر وغريب وعجيب».

ولفت أن القرآن الكريم معجز في ذاته وما حوله، لأن تركيبه عجيب ليس كشأن تركيب كلام البشر، إذ أن هناك 1620 كلمة لم تتكرر في القرآن الكريم.

وأفاد بأن القرآن معجزة الرسالة وباقية ومهمتها أن تثبت صحة هذه الرسالة: «القرآن نص صغير، وإذا كتبناه على سبيل المثال في جريدة سيأخذ 13 صفحة ونصف على الثماني أعمدة الموجودة حاليا».