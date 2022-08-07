تفاصيل تعدي 6 أشخاص على عامل بمنطقة المقابر في التبين.. خلافات عائلية

وسط مقابر التبين فوجئ عامل بـ6 أشخاص يعتدون عليه بالضرب دون توقف حتى سقط أرضًا، وبه جروح متفرقة في أنحاء الجسد، تجمع الأهالي وحملوا العامل إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما فر الـ6 أشخاص من المكان عقب تجمع الأهالي.

بداية الخيط.. منشور على «فيسبوك»

بداية الواقعة التى شهدتها منطقة التبين بالقاهرة كانت بتداول منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر في منطقة المقابر، وبالفحص تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة التبين بالقاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ومصاب بجروح متفرقة بالجسم.

الاعتداء على العامل في منطقة المقابر

وبسؤاله المصاب، أفاد بأنه تضرر من 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب في منطقة المقابر بسبب خلافات عائلية بينهم، وإحداث إصابته الموجودة بجسده، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

أمرت جهات التحقيق بحبس الـ6 أشخاص للتعدي على العامل بمنطقة التبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان في الواقعة.