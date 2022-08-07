«التنمية الحضارية»: نعمل على 23 مشروعا في 13 محافظة ضمن «تطوير عواصم المدن»

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه جار العمل على مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، خلال هذه الفترة، تزامنا مع عدد من المشروعات التي يقوم الصندوق بالعمل عليها داخل أكثر من محافظة، على مستوى الجمهورية.

23 مشروعا في 13 محافظة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، فى تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنه جار العمل داخل 13 محافظة، بإجمالي 23 مشروعا، على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

وأوضح «صديق» أن نسب إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، متفاوتة داخل المحافظات، حيث بلغت النسبة الإجمالية للمشروع داخل الـ 13 محافظة، نحو 60%.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري داخل محافظة الشرقية 80%، وداخل محافظة السويس بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 90٪.

نسبة إنجاز المشروع داخل محافظة الشرقية 80%

وأكد «صديق» أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، سيتم إفتتاحه داخل مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، نهاية العام الجاري 2022.

كما أوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف استغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات.

وتابع «صديق» أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، يستهدف إعادة استخدام الأراضي الفضاء ملك الدولة، والاستفادة منها بشكل جيد، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الوحدات السكنية.

كما أشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبري، يهدف أيضا إلى تحقيق التطوير العمراني، فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وذلك عقب الإنتهاء من خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير مشروعات الإسكان البديل لسكان هذه المناطق، والعمل على مشروع إحياء القاهرة التاريخية.