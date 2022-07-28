«التنمية الحضارية»: تسكين مشروعي «مثلث ماسبيرو» و «زهور مايو» قريبا

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه جرى الانتهاء بنسبة 95% من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، على مستوى محافظات الجمهورية، وجار العمل خلال هذه الفترة على 30 منطقة، بالإضافة إلى دفع إيجارات للسكان الموجودين بها، لحين إعادة تسكينهم عقب الانتهاء من التطوير.

تسكين مشروعات المناطق غير الآمنة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجرى تسكين مشروعات المناطق غير الآمنة قريبا، منها مشروعات منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة الزرايب «زهور 15 مايو».

وأوضح أنه جرى الانتهاء بنسبة كبيرة من مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وجار العمل على تنسيق الموقع العام للمشروع، وتسكين وحدات الإسكان البديل، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه لا يوجد حاليا مواطنون يسكنون بمناطق غير آمنة، فجميع سكان المناطق غير الآمنة قد حصلوا على سكن بديل، والآخرون حصلوا على قيمة إيجارية لحين الانتهاء من التطوير، موضحا أن إجمالى المناطق غير الآمنة، يبلغ نحو 357 منطقة على مستوى محافظات الجمهورية، وجرى الانتهاء من تطوير نحو 322 منطقة حتى الآن، ويجرى العمل حاليا على 35 منطقة.

افتتاح عدد من المشروعات

كما أشار «صديق» إلى أنه يجرى افتتاح عدد من المشروعات، منها «بشاير الخير 5» بإجمالي 15600 وحدة، والخيالة في منطقة مصر القديمة بإجمالي 2500 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية من الإنتاج الحربي بإجمالي 2700 وحدة، بالإضافة إلى مشروع حلايب وشلاتين بإجمالي 2000 وحدة، و15 مايو بإجمالي 1008 وحدات، وبمجرد الانتهاء من هذه المشروعات نكون انتهينا تماما من ملف تطوير المناطق غير الآمنة.