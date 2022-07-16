رئيس «التنمية الحضارية»: تسليم وحدات روضة السيدة 2 في مارس المقبل

أكد المهندس خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضارية، أن أهالي روضة السيدة 1، تل العقارب سابقًا، تم تسكينهم بالفعل في 572 وحدة جديدة، لافتًا إلى أنّ المرحلة الثانية من روضة السيدة هي منطقة الطيبي، وسيطلق عليها اسم روضة السيدة زينب 2.

وقال صدّيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى في التلفزيون المصري، إنّه يتوقع تسكين أهالي منطقة روضة السيدة 2 خلال شهر مارس 2023، لافتًا إلى أنّه كان من المتفرض أن ينتهي في يونيو 2023، لكنهم ضغطوا من أجل تسليم المواطنين وحداتهم.

خدمات لمواطني مصر القديمة لتعويضهم

وأشار إلى أنّ عدد الوحدات في روضة السيدة 2 أقل من عدد الوحدات في روضة السيدة 1، على الرغم من أنّ مساحة الأرض أكبر، وذلك لأنهم يقدّمون خدمات أكثر، ضاربًا المثل بالحضانة ونقطة الشرطة والخدمات التي تحتاجها المنطقة.

وأكد أنّ المواطنين تساءلوا عن سبب إقامة نقطة شرطة كبيرة ووحدة إسعاف كبيرة ومركز طبي كبير ومركز بريد كبير في منطقة الخيالة على الرغم من أنّ عدد الوحدات في المنطقة 2500 وحدة فقط، مشيرًا إلى أنّهم يقدمون هذه الخدمات لمنطقة مصر القديمة، والتي لا يوجد فيها هذه الخدمات؛ لتعويض السكان خدميًا وليس سكنيًا فقط.

رؤية مصر 2030 خالية من العشوائيات والمناطق الغير مخططة

وتحدث صديق عن رؤية مصر 2030 مضيفًأ: «إزاي نوصل بكل مصر تكون خالية من الأماكن غير الآمنة وغير المخططة.. طورنا بنفسنا وعلينا طموحاتنا وكان الأول اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائية، ودلوقتي بقينا اسمنا صندوق التنمية الحضارية وسقف طموحاتنا أكبر من تطوير العشوائيات، ودلوقتي بنتكلم في تنمية وشغالين في القاهرة التاريخية زي منطقة الحسين وتطوير القاهرة الإسلامية عشان ترجع مزار للسائحين».