«فوكس نيوز»: ترامب يتفوق على ديسانتيس في استطلاع الحزب الجمهوري لناخبي تكساس

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسهولة بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 في مؤتمر العمل السياسي المحافظ «CPAC»، الذي عقد في تكساس لمدة 3 أيام.

ترامب يحصل على 69٪ من أصوات الاقتراع السري عبر الإنترنت

وقالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن ترامب الذي سخر مرارًا من خوض ترشح رئاسي آخر في عام 2024، حصل على 69٪ من الأصوات المدلى بها في الاقتراع السري عبر الإنترنت، وفقًا للنتائج التي أعلنها مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

وتابعت الشبكة الإخبارية أن دعم الرئيس السابق، الذي ما يزال السياسي الأكثر شعبية وتأثيرًا في الحزب الجمهوري، مع استمراره في دعم بعض المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، هو أعلى من النسبة التي أظهرها الاقتراع السري عبر الإنترنت، في تجمع مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو فلوريدا، في فبراير الماضي.

وقال تيلور بودويتش المتحدث باسم ترامب لقناة «فوكس نيوز» بعد النتائج: «ما يزال الرئيس ترامب هو القوة المهيمنة في السياسة الأمريكية، وكما يظهر استطلاع آخر، إنها حقيقة ستدفع نمو ونجاح الحزب الجمهوري».

رون ديسانتيس ثانيًا بنسبة 24٪

وأضاف تقرير «فوكس نيوز» أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قد حل في المرتبة الثانية في سؤال عن المرشح الرئاسي لعام 2024، بنسبة 24٪، بانخفاض عن 28٪ عرضه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو قبل 5 أشهر، وقد شهد ديسانتيس ارتفاعًا في شعبيته بين الناخبين الجمهوريين في ولايته وفي جميع أنحاء البلاد على مدار العامين ونصف العام الماضيين.

ويرجع الفضل في حصول ديسانتيس على هذه الشعبية إلى حد كبير إلى معارضته المستمرة لقيود فيروس كورونا وسط الجائحة، بالإضافة إلى بعض مواقفه مثل مهاجمته لما يسميه بـ«الحروب الثقافية» في الولايات المتحدة، وبينما تجنب ديسانتيس الحديث عن احتمال ترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ينظر إليه الخبراء السياسيون على أنه منافس محتمل في البيت الأبيض.