هل ترفع أمريكا اختبار كورونا عن المسافرين؟

يضغط الرؤساء التنفيذيون للسفر والضيافة على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإلغاء شرط أن يقدم أي شخص يسافر إلى الولايات المتحدة اختبارًا سلبيًا لـCovid-19 قبل المغادرة، لتقليل الضرر بصناعة السياحة في البلاد.

رفع المملكة المتحدة وإيطاليا واليونان للقيود

وتأتي هذه الدفعة بعد أن رفعت المملكة المتحدة وإيطاليا واليونان ودول أخرى متطلبات مماثلة مع تخفيف قيود الوباء في جميع أنحاء العالم.

تقديم دليل على اختبار Covid-19

في الولايات المتحدة، لا يزال مسؤولو الصحة يطلبون من المسافرين الذين يسافرون إلى البلاد تقديم دليل على اختبار Covid-19 السلبي، بغض النظر عن حالة التطعيم أو الجنسية.

ويمكن للناس أيضًا تقديم دليل على أنهم تعافوا من كوفيد-19 تطلب دول أخرى بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، من المسافرين تقديم اختبار Covid السلبي.

حالة من عدم اليقين بالنسبة للمسافرين

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت توني كابوانو: «إن اشتراط إجراء اختبار ما قبل المغادرة يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للمسافرين، وهي عقبة أخرى قد تدفعهم إلى اختيار وجهة أقل احتكاكًا الولايات المتحدة ستخسر إذا لم نتخلص من تلك الحواجز غير الضرورية»، وفقًا لـ«CNBC».

كما أرسل ما يقرب من 40 عمدة أمريكيًا، بما في ذلك من سان فرانسيسكو وميامي، رسالة هذا الأسبوع إلى الدكتور أشيش جها، منسق البيت الأبيض Covid-19، يحثه على إلغاء هذا المطلب، وقالت الرسالة إن المدن الأمريكية لا تزال تكافح لاستعادة الزوار الدوليين.

الاختبار المسبق يمنع المسافرين الدوليين

قال جون بورتز، الرئيس التنفيذي لشركة Pebblebrook Hotel Trust، التي تمتلك 54 فندقًا في جميع أنحاء البلاد: «الاختبار المسبق يمنع المسافرين الدوليين من حجز رحلة إلى الولايات المتحدة».