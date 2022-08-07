ترامب: سأنهي يانصيب التأشيرات والهجرة المتسلسلة لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إدارة البلاد الحالية برئاسة جو بايدن ألحقت ضررا بالولايات المتحدة الأمريكية في عامين، أكثر مما فعل أسوأ 5 رؤساء في تاريخ البلاد، مضيفا في خطاب أمام حشد من مؤيديه في تكساس، إن زيارة رئيسة مجلس «النواب» نانسي بيلوسي إلى تايوان لم تصب إلا في مصلحة بكين.

وأشار ترامب، إلى أن هذا لم يكن ليحدث في عهده، مضيفا أن بيلوسي، تسبب الفوضى، وهذا بالضبط ما حدث.

وأمس الأول الجمعة، قدم ترامب، في تجمع حاشد في ولاية «ويسكونسن» شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة مما بدا أنه يشبه وعود حملته الانتخابية.

الرئيس الأمريكي السابق: سأغلق كارثة بايدن الحدودية

وتعهد الرئيس السابق، بالعودة إلى «البيت الأبيض»، وقال ترامب، في هتافات، «سنستعيد بيتنا الأبيض الرائع»، وقال إنه سيغلق كارثة بايدن الحدودية.

وأشار دونالد ترامب، إلى انه سيعيد ترسيخ بقوة بلادها في سياسة المكسيك، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأضاف ترامب، أنه سينهي الهجرة المتسلسلة، وسينهي يانصيب التأشيرات وسيقوم بتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية مثلما فعل قبل أقل من عامين.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، أنه سيوقف موجة الجريمة في المدن التي يديرها الديمقراطيون.

ترامب: سأمنح الشرطة القوة التي تحتاجها

وتابع ترامب قائلا، إنه سيمنح الشرطة القوة التي تحتاجها والاحترام الذي تستحقه ولن يأخذ حماية الحصانة من قوات الأمن، مشيرا إلى أنه سيعيد القانون والنظام في بلاده، وسيحمي حياة الأبرياء، وسيدافع عن الدستور الأمريكي، وسيحاسب الصين على إطلاق العنان للفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على العالم.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس السبت، إن تصرفات «بكين» في «مضيق تايوان» وحوله استفزازية وغير مسؤولة، وتزيد من مخاطر سوء التقدير.

وجاءت التصريحات الأمريكية، عقب إعلان مسؤولون في تايوان، أن الطائرات والسفن الحربية الصينية تدربت على محاكاة هجوم على الجزيرة.