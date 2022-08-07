تعرف على مصاريف كلية الصيدلة في جامعة ميريت بسوهاج

أنهت جامعة ميريت بسوهاج استعداداتها لتنسيق القبول 2022 لطلاب الثانوية العامة، من خلال إعداد وتجهيز الكليات والبرامج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وفقا للضوابط والتوجيهات التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات المصرية الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد وباء فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع بحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الخاصة والكليات المختلفة بها، ومن بينها مصاريف كلية الصيدلة في جامعة ميريت 2022 - 2023.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة ميريت 2022

وأعلنت جامعة ميريت مصاريف كلية الصيدلة للعام الدراسي 2022 - 2023 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، موضحة أن مصروفات كلية الصيدلة في جامعة ميريت 2022 تبلغ 65 ألف جنيه للطلاب المصريين.

150 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات

وفي سياق آخر، أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات تجاوز الـ150 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى الخميس المقبل 11 أغسطس 2022، موضحا أن الموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات المصرية تسير بشكل مُنتظم، مع متابعة من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.