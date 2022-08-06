تنسيق الجامعات الخاصة 2022: توقعات بثبات حدود العام الماضي للالتحاق

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس في انتظار انعقاد لجنة شئون التعليم والطلاب التابعة للمجلس، لتحليل بيانات وإحصائيات نتائج الثانوية العامة 2022، التي من المقرر أن تنعقد مطلع الأسبوع المقبل، لتحليل النتيجة ووضع التصور الكامل للحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، ومن ثم تجهيزها وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لإقرارها.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022

أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس سيقر الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية سواء، منوها بأن الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة، ستكون متساوية مع الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الأهلية.

تنسيق الكليات 2022

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أن نسب النجاح لمجاميع الثانوية العامة العام الجاري، تقترب من نسب نجاح العام الماضي، لافتا إلى أن هناك تصور بأن تستقر الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة بنفس الحدود الدنيا للقبول العام الماضي، بمختلف الكليات، لافتة إلى أن المجلس يترقب أيضا اجتماع لجنة التنسيق للجامعات الحكومية، بشأن تحديد الأعداد المقررة للقبول بتلك الجامعات، ومن ثم وضع الخريطة الكاملة لتنسيق الجامعات الخاصة، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم تثبيت الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العام كالعام الماضي.

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لأعمال تنسيق القبول 2022، من خلال تجهيز مكاتب التنسيق الإلكتروني المختلفة، لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم في المواعيد التي ستقررها وزارة التعليم العالي لمراحل التنسيق المختلفة خلال الساعات القليلة المقبلة.