تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. موقف المنح الكاملة للمتفوقين والحالات الصعبة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الاستعداد التام لمختلف الكليات لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 والمقرر أن ينطلق بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية، وذلك وفقا للحدود الدنيا للقبول التي سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحا موقف المنح الدراسية الكاملة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مضيفا أن هناك بالفعل العديد من المنح الدراسية الكاملة تمنح للطلاب الأوائل والمتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وغيرهم من الفئات التي يتم تحديدها من مجالس الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 لطلاب الثانوية العامة

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنح الدراسية قائمة و يتم منحها العشرات من الطلاب كل عام بشروط، مشيرا إلى أن موعد التقديم لها مباشرة للجامعات وفقا للقواعد والشروط التي يتم وضعها، قائلا: «تنسيق الجامعات الخاصة 2022 لطلاب الثانوية العامة لم يبدأ حتى الآن، والمنح الدراسية الكاملة تخص الجامعات ذاتها».

وأضاف أن دور الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بالمنح الدراسية يتمثل في منح الجامعة بديل للمنح الدراسية: «الجامعة لما توفر منح دراسية، يقوم المجلس بتوفير بديل من قبل الطلاب، بمعني لو جامعة وفرت 5% من مقاعدها منح دراسية، يتم منحها بديل مقابل بذات النسب طلاب بمصروفات»، مؤكدا أن المنح الدراسية تعد أحد أدوات خدمة و تنمية المجتمع المصري التي تقدمها الجامعات.

دراسة وضع الحدود الدنيا للقبول لطلاب الثانوية العامة 2022

وعن توجهات الدولة المصرية للطلاب المتفوقين، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس في اجتماعه المقبل سيناقش هذا الموضوع، مؤكدا أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات أبرزها وضع الحدود الدنيا للقبول لطلاب الثانوية العامة 2022، وكذلك التأكيد علي الالتزام بتطبيق كافة الضوابط والقواعد في هذا الشأن، أبرزها التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.