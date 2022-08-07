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تايوان: إرسال طائرات وسفن عسكرية للرد على تدريبات بكين

الدفاع التايوانية: «بكين» تواصل تدريباتها العسكرية ومحاكاة الهجمات

كتب:

حسن رمضان
06:59 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
وزارة الدفاع التايوانية

وزارة الدفاع التايوانية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، إرسال طائرات وحاملة طائرات وسفنا للرد بشكل مناسب على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة، مضيفة أن «بكين» تواصل تدريباتها العسكرية ومحاكاة الهجمات قبالة تايوان.

زيارة بيلوسي أثارت غضب الصين

وقالت الوزارة التايوانية، في بيان، إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان لمحاكاة هجمات على الجزيرة والسفن التايوانية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وزارت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء يوم الأربعاء الماضي، جزيرة تايوان، في زيارة قصيرة، مثيرة غضب بكين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة دفاع تايوان في بيان، قيام مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية، بأنشطة حول«مضيق تايوان»، مضيفة أنه يعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على الجزيرة الرئيسية.

 من جانبها، دعت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، السلطات الصين إلى وقف المناورات العسكرية.

 

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