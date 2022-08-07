أسرة الفنان كريم الحسيني تنجو من «حادث مرعب»

نجت أسرة الفنان كريم الحسيني من حادث مرعب تعرضوا له وكشف عنه من خلال صفحته الخاصة شاكرا الله ومطالبا الجمهور بالدعاء لهم.

حيث شارك كريم الحسيني جمهوره بصورة لأسرته عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» ظهر فيها هو وزوجته وأبنائه وعلق عليها قائلا: «الحمد لله رب العالمين فجر وبلسم النهارده ربنا نجاهم من حادثه مرعبة».

أسرة كريم الحسيني تنجو

وتابع الحسيني قائلا: «وعلي كان هايبقى لوحده في الشارع من غيرهم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم احفظهم يارب.. دعواتكم بالله عليكم».

يذكر أن الفنان كريم الحسيني كان قد ناشد الفنان تامر حسني شهر يوليو عام 2021 وقال بأنه منذ عام 2015 يريد مقابلته للعمل معه وأنه عندما طلب هذا الأمر من أصدقائه المقربين دائما يتحججون له بحجج غير منطقية ليرد عليه حسني وقتها وأخبره بأنه لم يعلم إطلاقا أنه يريد مقابلته وأن هذا شرف له وسيتقابلان بعد عودته من السفر.

أزمة كريم الحسيني وتامر حسني

ولكن يمر عام كامل على هذا المنشور ولم يتقابلا ليعيد كريم الحسيني مشاركة نفس المنشور مرة أخرى عبر صفحته موضحا أنهم لم يتقابلا حتى الآن وأنه يحاول جاهدا التواصل مع فريق عمله ولكنه لا يتلقى ردا منهم.

وأضاف كريم الحسيني بأن هذا المنشور ليس تقليلا منه على الإطلاق ولكنه سعي، وشكر جمهوره على دعمه مؤكدا بأنه يعلم أن تامر حسني فنان راق ومحترم وهو على ثقة بأنه إذا قابله سيحدث بينهم تعاون وأعمال فنية كثيرة.