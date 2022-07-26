كريم الحسيني يجدد مناشدته لمقابلة تامر حسني دون استجابة: مش تقليل مني

دافع الفنان كريم الحسيني، عن نفسه بعد توجيه اتهامات إليه، من جانب عدد من متابعيه بـ«التقليل من قيمته»، بسبب تجديد طلبه للفنان تامر حسني، وبشكل متكرر، بضرورة مقابلته لعرض بعض المشروعات الفنية عليه، بعدما ناشده في العام الماضي، لتحديد جلسة بينهما.

كريم الحسيني يطلب مقابلة تامر حسني

كان كريم الحسيني، قد وجه في شهر يوليو عام 2021، دعوة للفنان تامر حسني، عبر حسابه على «فيسبوك»، طلب خلاله ضرورة التواصل معه، إذ كتب: «من 2015 نفسي أوصله ومش عارف، والمقربين منه لما بطلب منهم، بيقولوا مبررات غير منطقية، ممكن حد يوصلني ليه؟ عشان عندي أكتر من فكرة مكتوبة ليه».

تامر حسني يستجيب ويعده باللقاء

وقتها رد عليه تامر حسني، بالتأكيد على أنه لم يكن يعلم أنه يبحث عنه، إلا من خلال هذا المنشور، وأنه يشرفه العمل معه، وذلك بعد عودته من السفر.

مر عام ولم يحدث التواصل

رغم مرور عام، لم يحدث التواصل بينهما، الأمر الذي اضطر كريم الحسيني، إلى إعادة نشر منشور المناشدة، ورده عليه، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقًا: «فات سنة على نزول البوست ده، وبرضه معرفتش أقابل الفنان المحترم تامر حسني، حاولت في خلال السنة دي أوصلك، والله كل اللي شغالين معاك محدش بيرد عليا، أوصلك إزاي؟! أنا عارف إنك لو عايز توصل لي هبقى عندك في المكتب بكرة».

وتفاعل عدد من المتابعين معه، وتسائل غالبيتهم، عن كيف يقوم فنان بمناشدة زميل له، من أجل العمل معه، ومنهم من نبّه إلى أن الحسيني، يعمل منذ طفولته، وبالتالي يجب أن يكون لديه علاقات أكثر من ذلك.

كريم الحسيني يرد على الاتهامات

رد كريم الحسيني، موجهًا الشكر لكل متابعيه، معتبرًا كلماتهم وتساؤلاتهم، حبًا ودعمًا له، وتأكيده أن ما يفعله ليس تقليلًا منه، لكنه بمثابة سعي ولكن بـ«شياكة»، مضيفًا: «عارف إنه فنان محترم وراقي، وبيحب يسمع أفكار جديدة، ومتأكد إنه لو قعد معايا هيحصل خير، لأن عندي أفكار ومشاريع كتير، وسعيت طول السنة اللي فاتت الوصول إليه ومعرفتش، بس متأكد إنه يعرف يوصل لي».