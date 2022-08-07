الاتصالات: «مصر الرقمية» من أهم مبادرات الوزارة «فيديو»

قالت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرات مصر الرقمية من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحةً: «نفتخر بها لأنها كانت تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف شبابنا في قمة التفوق، أي أن تقديراتهم امتياز وجيد جدا، بسبب الطبيعة الخاصة لهذه المبادرة».

تعاون مع جامعات دولية وشركات عالمية

وأضافت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «مصر تقدم المبادرة بالتعاون مع جامعات دولية وشركات عالمية، وعندما تمنح الجامعات الدولية درجة مثل درجة الماجستير يكون لها متطلبات في التقدم والقبول، منها تقدير جيد جدا».

المبادرة منحة مجانية تماما توفرها الوزارة

وتابعت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية أن المبادرة منحة مجانية تماما توفرها الوزارة وتقدم فيها مكونات رئيسية منها درجة الماجستير المهني من أحد الجامعات الدولية، حيث إن مصر وقعت اتفاقيات مع جامعات في شمال أمريكا وكندا وجنوب شرق أفريقيا وماليزيا وأيرلندا.

كندا معروفة بالجزء التعليمي الأكاديمي

وأكدت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية على أن كندا معروفة جدا بالجزء التعليمي الأكاديمي، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة للطلاب المصريين، وهناك اتفاقيات مع جامعات دولية متنوعية على حسب المسار التخصصي، حيث تستهدف عبر 3 مسارات طلاب الهندسة والحاسبات والمعلومات، في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وعلوم الروبوتات.