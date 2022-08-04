طريقة تفعيل بطاقة التموين من الموبايل وبوابة مصر الرقمية

طريقة تفعيل بطاقة التموين، من أكثر عمليات البحث التي يشهد محرك البحث العالمي جوجل، من أصحاب بطاقات التموين، الذين استخرجوا بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد، حتى يتمكنوا من صرف التموين والخبز البلدي المدعم، الذي يتطلب أولا إتمام خطوة تفعيل البطاقة.

طريقة تفعيل بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين طريقة تفعيل بطاقة التموين لحاملي البطاقات من خلال إرسال رسالة نصية من الموبايل، مدون بها رقم 1 عبر الرقم 9136، أو عبر منصة مصر الرقمية للتموين من خلال اتباع عدة خطوات عبر الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا لأصحاب البطاقات.

خطوات بوابة مصر الرقمية لتفعيل البطاقة التموينية

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار خدمة التموين من بين 6 خدمات تموينية متاحة على البوابة.

3 - الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4- تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5- ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6- الضغط على بند موافق.

7- ثم الضغط على خيار التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل الطاقة التموينية.

وبناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الأسرة صاحبة بطاقة التموين، تتمكن بعد إتمام خطوات تفعيل البطاقة من صرف الخبز بعد مرور 72 ساعة من تمام التفعيل، في حين يجر صرف أول حصة للأسرة من السلع التموينية الشهرية في الشهر التالي للتفعيل، إذ أنه إذا فعلت الأسرة البطاقة في شهر أغسطس، تتمكن من رصف أول مقررات تموينية لها في شهر سبتمبر.