أخصائي تحليل بيانات: مبادرات مصر الرقمية ساعدتني في تحقيق حلمي

خصص برنامج «مساء DMC»، فقرته الحوارية للحديث عن مشروعات مصر الرقمية، واستضاف البرنامج، الشباب المستفيدين من مبادرات ومشروعات مصر الرقمية.

وقالت نورهان وجدي، أخصائي تحليل البيانات بمركز الدفاع السيبراني بأحد البنوك، ضمن خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية، إنها تخرجت في كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، من قسم البرمجيات كإخصائي في تحليل البيانات الخاصة بالأمن السيبراني، «اهتميت بالمجال بعد تخرجي من الكلية، وكملت مذاكرة فيه».

نورهان: المجال مش كله هاكر أو سرقة

أضافت «وجدي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنها استطاعت تحويل ما تعلمته في الأمن السيبراني إلى عمل تكتسب منه الأموال، واكتشاف ما فيه من جديد، «المجال مش كله هاكر أو سرقة، أهلي وهما بيتابعوا فعاليات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور عمرو طلعت، عرفوا أن فيه منحة اتكلم عنها الرئيس، وعرفوني وكنت بشتغل في شغل بره مجالي الحالي»

وجدي: كان حلمي أشتغل في حاجة متعلقة بالتكنولوجيا

وتابعت: «كان حلمي أشتغل في حاجة متعلقة بالتكنولوجيا، المنحة كانت تهدف لبناء الإنسان في جميع الجوانب، في خلال 3 أشهر، وركزت المنحة على التطبيق العملي والماجستير المهني، ومهارات الشخصية، كمهارات القيادة والعمل في فريق ومهارات الإدارة، وكان فيه برنامج يهتم بتنمية مهارات اللغوية، والمنحة عملت ليا نقلة في حياتي على المستوى المالي والخبرات».