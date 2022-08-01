رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. 6 خدمات متاحة و4 موقوفة

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» من قبل المواطنين الراغبين في إنهاء الخدمات الحكومية المقدمة على منصة مصر الرقمية من جهاز الكمبيوتر أو من الموبايل، خاصة الخدمات الخاصة ببطاقات التموين دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية، وذلك بعد التشغيل الرسمي للبوابة بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي لها على مدار العام الماضي.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وتقدم وزارة التموين من خلال رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، مجموعة من خدمات التموين المتاحة لحاملي البطاقات، وتشمل التالي:

* تفعيل بطاقة التموين.

* نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

* إصدار بدل فاقد أو تالف.

* الاستعلام عن صرف.

* الفصل الاجتماعي.

* ضم أفراد الأسرة للبطاقة.

وتزداد عمليات البحث على رابط بوابة مصر الرقمية من قبل أصحاب البطاقات لمتابعة مدى تفعيل إضافة المواليد من عدمه، إذا لا تزال خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا غير مفعلة وموقوفة على البوابة، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بوقف عدد خدمات التموين مؤقتا لحين الانتهاء من إجراءات تنقية منظومة الدعم التمويني، إذ تشمل الخدمات الموقوفة التالي:

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

3- إضافة التموين لمستحق الخبز.

4- إضافة الزوج غير المقيدة تموينيا.

حصة الفرد على بطاقة التموين من السلع شهريا

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفراد الواحد على بطاقة التموين من السلع والخبز كالتالي:

** دعم شهري قيمته 50 جنيهًا في صورة سلع مدعمة.

** دعم الخبز بعدد 150 رغيفًا على مدار الشهر؛ بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد.