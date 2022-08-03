التموين: فصل المطلقة من بطاقة الزوج متاح على مصر الرقمية وبالمكاتب

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ خدمة فصل المطلقة من بطاقة الزوج متاحة سواء إلكترونيًا على بوابة «مصر الرقمية» أو بواسطة موظفي مكاتب التموين على مستوى المحافظات، وذلك عبر إتاحة خدمة الفصل الاجتماعي، التي تتيح فصل الأفراد من بطاقة تموين إلى بطاقة تموين أخرى.

خطوات فصل الزوجة من بطاقة الزوج على بوابة مصر الرقمية

وتوفر وزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية خدمة الفصل الاجتماعيـ التي تتيح خدمة فصل المطلقة من بطاقة الزوج واستخراج بطاقة تموين منفصلة لها، إذ يتمّ استخراج البطاقة باسم المرأة المطلقة باعتبارها رب الأسرة، وذلك من بين خدمات التموين، التي تتيحها الوزارة عبر البوابة الرقمية التي تشمل الخدمات التالية: «الفصل الاجتماعي، وتفعيل بطاقة التموين، ونقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بدل فاقد أو تالف، والاستعلام عن صرف، وضم أفراد الأسرة للبطاقة».

هل متاح إضافة المواليد لبطاقة تموين المطلقة؟

وأكّدت مصادر في وزارة التموين، أنَّه متاح نقل وضم الأبناء من بطاقة تموين الأب إلى بطاقة تموين المطلقة عبر بوابة مصر الرقمية والمكاتب إذا كان الأبناء مدرجين بالفعل على البطاقة ولكن بشرط حصول المطلقة على حكم قضائي بحضانة الأبناء.

وفيما يخص إضافة المواليد للمطلقة أو إدراج أبناء جدد على بطاقة التموين لها، أكّدت المصادر أنَّه لا يوجد في الوقت الحالي إضافة مواليد أو ضم أبناء جدد، مشيرة إلى أنَّ إضافة المواليد من بين الخدمات التموينية الموقوفة والتي تشمل الخدمات التالية: «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيًا، وإضافة التموين لمستحق الخبز، وإضافة الزوج غير المقيدة تموينيًا».