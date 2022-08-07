الإسكان: يجب تعزيز قدرات موظفي جهاز تنظيم مياه الشرب لتقديم أفضل الخدمات

أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية بناء العنصر البشري باعتباره أولوية قصوى، لأنه يُعد الركيزة الأساسية لضمان رفع كفاءة الأداء والتطوير المؤسسي، مشيرا إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتمكينهم من تنفيذ مهامهم على الوجه الأكمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بصورة مُرضية لطالبي الخدمات.

دعم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة بدء الأعمال للاستشاري المكلف بدعم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ضمن أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج SRSSP_PforR والمُمول من البنك الدولي والبنك الآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU واستشاري المشروع.

التخلص الآمن من الصرف الصحي

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من الصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، قدم الاستشارى عرضًا يشمل منهجيته لبناء قدرات العاملين بالجهاز ودعمهم لإعداد خطة عمل خمسية ونموذج لتعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا استعراض البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من الأعمال.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع لضمان الانتهاء من الأعمال المكلف بها الاستشاري في الموعد المحدد ومتابعة تقدم الأعمال بصفة دورية.