«الإسكان»: افتتاح المرحلة الأولى في العلمين نهاية العام

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه جرى تطوير مناطق مختلفة في مدينة العلمين، تضم فنادق ومناطق تجارية وأبراج سكنية وشواطئ عامة وخاصة، وكذلك تطوير لمدينة وسط البلد، لافتا إلى أنه جرى افتتاح المنطقة التجارية حاليا، مع افتتاح مناطق الخدمات مثل جامعة العلمين، لأن ذلك يوفر رحلات عمل مستمكرة تشمل هيئة التدريس والطلاب.

تطور مدينة العلمين

أضاف «عبد الخالق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن حجم الإقبال على المنطقة التجارية الجديدة عال جدا، رغم عدم الافتتاح الكلي حتى الآن، مشيرا إلى أنه مع نهاية هذا العام، سيجر افتتاح المرحلة الأولى بالكامل، ويشمل هذا ظهور مدينة الحي اللاتيني والمنطقة التراثية، ومناطق تضم خدمات ثقافية وكنيسة ومسجد وستكون امتداد من المرحلة الأولى.

حفلات في مدينة العلمين الجديدة

وتقام عدة حفلات في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد رواجا عاليا مثل حفلات مايا دياب وعمرو دياب وروبي وحسن شاكوش وآمالة ماهر، وأنشئت الدولة المصرية مدينة العلمين الجديدة من أجل الاستفادة بالمساحة الشاسعة لهذه المنطقة التي تتألف من 49 ألف فدان برؤية لاستيعاب 1.6 مليون نسمة وسيتم إنشاء 18 برد شاطئ بعدد 6032 وحدة وعدد 10 أبراج.