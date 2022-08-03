وزير الإسكان يصدر قرارا بإنشاء جهاز تنمية مدينة «جرجا» الجديدة

أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإنشاء جهاز يسمى «جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة» بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خريطة أجهزة المدن

ومن المقرر أنَّ يشكل البناء التنظيمي للجهاز التابع لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالخريطة السابق اعتمادها لأجهزة المدن ذات المستوى التنظيمي (ب).

أسماء مخلوف قائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

كما أصدَر الجزار، قراراً بتولي المهندسة أسماء أحمد مخلوف محمد القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة ومشرفًا على جهاز تنمية شمال خليج السويس.