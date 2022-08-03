مصادر: «الإسكان» تدرس مد فترة مهلة سداد المتأخرات لأكتوبر المقبل

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليًا، مدّ فترة منح تيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، بهدف التيسير على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب تبعات انتشار فيروس كورونا.

مصدر: مدّ مهلة سداد الأقساط المتأخرة

وأوضح مصدر من داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن يصدر قرارًا جديدًا بمد مهلة سداد الأقساط المتأخرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتيسير على المواطنين، ولجذب شرائح جديدة للسكن في المدن الجديدة والإسراع في وتيرة البناء، مشيرة إلى أنَّ مدّ فترة السماح، تصب في صالح سرعة تنفيذ المشروعات السكنية بالمدن الجديدة.

منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي، بالإعفاء من تسديد فوائد غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة بالكامل، على أن يتمّ منح هذه التيسيرات للحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدَر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل.

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اشترطت للتمتع بهذا الإعفاء، التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، وألا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تمّ إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن الجديدة.