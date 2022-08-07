موعد بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2022.. 300 جنيه رسوم المادة الواحدة

يبدأ تلقي تظلمات الثانوية العامة 2022 غدا الاثنين 8 أغسطس، على النتيجة التي أعلنتها وزارة التعليم أمس السبت لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات العام الجاري 2021 - 2022، إذ أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عن فتح رابط التظلم من نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من موعد إعلان النتيجة ولمدة 10 أيام.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2022

وتبدأ تظلمات الثانوية العامة 2022 غدا من خلال فتح رابط خاص بالتظلمات وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، خلال الفيديو الذي تم بثه أمس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع فيس بوك لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحا أن التظلمات سيتم إتاحتها لمدة 10 أيام فقط من موعد بدايتها.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

1- التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ولمدة 10 أيام.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وهي 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

5- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

6- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات بنموذج الإجابة، ويدوّن الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك في نموذج الملاحظات.

7- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

8- بعد قبول طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 يحضر الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع وليّ أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

9- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

10- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب ووليّ الأمر.

11- يتمّ الاطلاع على صورة البابل شيت إضافة إلى نموذج الإجابة.

12- يراجع الطالب تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.