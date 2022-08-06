تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد ظهور النتيجة.. اعرف الشروط المطلوبة

يرغب عدد من طلاب الثانوية العامة في تقديم تظلم على النتيجة، أملًا في الحصول على درجات إضافية لتحسين المجموع الكلي، وأوضح وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، من خلال الفيديو الذي بثه عبر صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 ابتداءً من يوم الإثنين المقبل 8 أغسطس، أي بعد يومين من ظهور النتيجة.

شروط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، عددًا من الضوابط والشروط لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما يلي:

- يتم تقديم التظلم لمدة 10 أيام بداية من يوم الإثنين المقبل 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس الحالي.

- يمكن للطالب التقدم بالطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم تحديد المواد ومواعيد الاطلاع عليها.

- بعد قبول طلب التظلم، يجب أن يحضر الطالب بمفرده لمقر التقديم المركزي أو مع ولي الأمر ويُمنع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

- يراجع الطالب تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

وبعد تقديم التظلم، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم، على أن يتم استرداد الرسوم إلكترونيًا في حال تعديل الدرجات، كما أنه يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيعها على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

علمًا بأنه يتم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة مقابل تحصيل رسوم 300 جنيه، يقدمها الطلاب المتضررين للاطلاع على المادة الواحدة.