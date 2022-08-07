مدينة زويل: افتتاح كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الجاري

قال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن هذا العام سيشهد افتتاح كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، على أن تبدأ العمل في العام الدراسي المقبل من خلال 3 برامج تتماشى مع سوق العمل واحتياجات التنمية في الدولة المصرية.

%90 من الخريجين يحصلون على فرص عمل في أول 3 أشهر من التخرج

وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «بالنسبة إلى خريجينا من البرامج الأخرى مثل العلوم والهندسة، فإن 90% منهم يحصلون على فرص عمل في أول 3 أشهر من التخرج، وهي نسب تفوق الكثير من دول العالم».

المدينة تقدم حلولا لقضايا التنمية

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن المدينة تعمل على تقديم حلول للقضايا الاستراتيجية والتنمية في مصر والمنطقة العربية كلها، حيث يكتسب خريج مدينة زويل مهارات موضوعة بالدرجة الأولى في تصميم المناهج والمقررات ومتطلبات التخرج، بحيث إنها تلبي المعايير التي تضعها أكبر في العالم، وهي الهيئة الأمريكية في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وبنهاية هذا الشهر سيكون للمدينة 4 برامج معتمدة من أمريكا، كأول جامعة حكومية وأهلية ومصرية.