رئيس مدينة زويل: نقدم منحا تصل إلى 50% لبعض الطلاب

قال الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي جديدة من أجل تقديم تعليم متميز للمصريين والطلاب الوافدين في الحوسبة وعلم الذكاء الاصطناعي وتضم 3 برامج لتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مع قبول الطلاب من مختلف الأماكن، مبينا أن الجامعة ستعلن الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة والعلوم.

اختبار الطلاب المتقدمين

وأضاف «شهوان» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيري ومنى عبدالغني، أن الطلاب المتقدمين في كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي يتم عمل اختبار لهم من أجل قياس مهارة استكمال الطالب الدراسة ويجب على الطالب أن يحدد تخصصه الذي تقدمه للجامعة.

الخصومات المنفذة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن الطلب على مستوى العالم متزايد في سوق البرمجة، مبينا أن الجامعة تطبق منحا، ومنها خصم 25% لكل الطلاب في العام الأول وسيتم منح الطلاب العشرة الأوائل على كل محافظة، بجانب 50% خصم على المصروفات لمن يحصل على 90% فيما فوق، وخصم 25% لأبناء الشعب المصري بسبب افتتاح الأقسام الجديدة في الكلية.

عدد ساعات الدراسة

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل: «كل أبناء الثانوية العامة سواء داخل مصر أو خارجها 50% خصم في السنة الأولى ولكل محافظة منحتين كاملتين ويستكمل الطالب دراسة 132 ساعة ويمكن الانتهاء منهم في 3 سنين ونصف أو 4 سنين».