مدينة زويل تعلن فتح باب القبول بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بدء الدراسة بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك في البرامج التالية: برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و برنامج تطوير البرمجيات‫، ويتضمن ٣ تخصصات تطوير التطبيقاتالألعاب ورسومات الحاسوبتفاعل الإنسان والحاسوب، و برنامج تكنولوجيا المعلومات‫، ويتضمن تخصصين هما أمن وحوكمة الشبكاتالبنية التحتية والحوسبة السحابية.

وقال الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المجلس الاعلى للجامعات قد اعتمد برامج ولوائح الكلية الجديدة، ومنح المدينة الموافقة على بدء الدراسة بها هذا العام .

تخفيض بنسبة 25% على الرسوم الدراسية

وأشار عبدربه إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ستقدم تخفيض بنسبة 25% على الرسوم الدراسية للعام الدراسى الأول فقط لكل الطلاب المقبولين في الكلية الجديدة‫ لهذا العام، بالإضافة لمنح تفوق دراسية تصل إلى 100% من الرسوم الدراسية للأعوام التالية طبقا لتفوق الطالب، هذا بالإضافة إلى تقديم المنح التالية‫ للطلاب المتميزين في مرحلة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

المنح المقدمة من كلية CSAI:

- تقدم منحة كاملة من مدينة زويل إلى اثنين من الطلاب العشرة الأوائل من كل محافظة (بناءً على درجات الثانوية العامة).

- يحصل الطلاب الذين حققوا مجموع كلي بنسبة 90% أو أعلى في المرحلة الثانوية العامة على تخفيض كلي بنسبة 50% على الرسوم الدراسية.

- يحصل الطلاب الذين حققوا مجموع كلي بنسبة تتراوح من 80% إلى أقل من 90% في المرحلة الثانوية العامة على تخفيض كلي بنسبة 35% على الرسوم الدراسية.

- يتم إعادة تقييم المنح الدراسية سنوياً بنهاية الفصل الدراسي الصيفي من كل عام دراسي طبقاً للمعدل التراكمي المجمع للطالب.

دراسة أكثر النظم العلمية

وشدد «عبدربه» على أن قرار المدينة يتسق مع منهجية المدينة الهادفة إلى دراسة أكثر النظم العلمية تقدمًا، تماهيا مع الثورة التكنولوجية الحالية وتوفير الخريجين المسلحين بأحدث التخصصات لخدمة الوطن وتغطية احتياج سوق العمل لهذه التخصصات الدقيقة، هذا بالإضافة إلى استمرار جامعة العلوم والتكنولوجيا في تقديم أرقى معايير التعليم في المسارين العلمي والهندسي التي انطلقت بهما قبل عشر سنوات، ما أدى إلى كون خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل كادر متميز يسهم في قيادة المجتمع وقد بلغ معدل التوظيف للخريجين 9%؜ خلال ثلاثة شهور بعد التخرج، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 60%؜ خلال ستة شهور، ويمكن للطلاب التقدم للجامعة سواء لبرامج الهندسة والعلوم، وكذا كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي من خلال الموقع الرسمي للمدينة.