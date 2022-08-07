«إنستجرام»: بدء قبول الدفع الإليكتروني لتعزيز انتشار المقتنيات الرقمية

أعلن مارك زوكربيرج أنّ «إنستجرام» سيبدأ تعزيز الانتشار الدولي للمقتنيات الرقمية على المنصّة، وذلك بعد الإطلاق التجريبي لهذا المنتج في شهر مايو.

وقالت إنستجرام في بيان صحفي، إنه في إطار هذا التوسّع، سوف يتمكّن المزيد من الأشخاص والمبدعين والشركات في أكثر من 100 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأميركتين، من مشاركة ما يملكون من رموز غير قابلة للاستبدال «NFTs» على «إنستجرام»، وتتيح هذه الميزة للأشخاص ربط المحفظة الرقمية الخاصة بهم ومشاركة مقتنياتهم الرقمية ولفت انتباه كلٍ من المطوّرين وهواة الجمع تلقائيًا.

«ميتا» تعزز توسيع استخدام سلاسل «بلوكتشين»

وتابع البيان، أنه اعتبارًا من اليوم أيضًا، سيجري قبول محفظة العملات «كوين بيز» ومحفظة «دابر» كمحفظتين أخرتين متوافقتين للاستخدام في التعامل مع المقتنيات الرقمية، وسوف تعزز «ميتا»، الشركة الأم لـ«إنستجرام»، توسيع استخدام سلاسل «بلوكتشين» المدعومة ليشمل «فلو»، إضافة إلى «إثيريوم» و«بوليجون».

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة البارزة تعكس عمل «ميتا»، المستمر لتوسيع الوصول إلى تقنية «web3» من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال، ودعم مطوّري المحتوى الذين يرغبون في استثمار أعمالهم وبناء روابط مع المعجبين بها وهواة الجمع.

بناء وتعزيز التكنولوجيا

وعبّر زوكربيرج في شهر مايو الماضي عن الأفكار التالية بخصوص إمكانية استفادة مطوري المحتوى من هذه التقنية كجزء من حديثه إلى توم بيليو: «نحن لا نبني التكنولوجيا فحسب، بل نحاول أيضاً المساعدة في تعزيز هذا النظام، لأننا في نهاية الأمر لن نبني معظم المحتوى، فمعظمه سيجري إنشاؤه بواسطة مطوري المحتوى ضمن بيئة العمل هذه».

وتابع زوكربيرج في تصريحاته أعتقد أنّ جزءًا كبيرًا مما يتعيّن علينا القيام به هو الاعتماد على جميع الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها لمطوري المحتوى جني الأموال، ومنها أشياء مثل دعم التجارة، وجزء منها سيكون الرموز غير القابلة للاستبدال.