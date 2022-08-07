مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب تروسيكل على «صحراوي» بني سويف الغربي

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث سير بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، إثر انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراي الغربي، في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة، ونقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة تروسيكل على «صحراوي» بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة العمليات بوقوع حادث مروري ناتج انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراي الغربي بدائرة مركز شرطة الفشن، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إلى مكان الحادث وتم إسعاف مصابين بموقع الحادث لرفضهما النقل للمستشفى، بينما نقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين آخرين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين والمتوفى

واستقبل مستشفى الفشن المركزي المصابين الـ3 وهم: إسلام أحمد محمد، 22 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه، وصديق كارم عبد الغني، 14 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح بالرأس، وأمير علي السيد، 18 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات، جميعهم يقيمون في قرية 3 التابعة لمركز الفشن ببني سويف.

وتم نقل جثة «مجهولة البيانات» من موقع الحادث إلى مستشفى الفشن المركزي، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.