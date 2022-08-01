خروج 9 من مصابي حادث ميكروباص «زراعي بني سويف» من المستشفى 

صرح أطباء مستشفى الواسطى المركزي شمال محافظة بني سويف، منذ قليل، بخروج 9 من المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «بني سويف ــ الواسطى» الزراعي، بعد قرية الميمون، والذي وقع صباح اليوم، عقب تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وتحسن حالتهم.

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص

وأصيب 12 شخصا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد قرية الميمون بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية، حيث تلقت مديرية الأمن بالمحافظة إخطارا بالحادث وجرى الدفع ب5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تقديم العلاج والإسعافات الأولية للمصابين

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي تحت قيادة الدكتور كرم سعد مدير المستشفى بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة اجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى، حيث جرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

إجراء الإسعافات الأولية للمصابين

وأجريت الإسعافات الأولية اللازمة والأشاعات للمصابين، للاطمئنان على صحتهم وعدم تعرضهم لأي كسور، وتبين أن أغلب الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى وضعهم تحت الملاحظة قبل أن يقرر أطباء المستشفى التصريح بخروج 9 مصابين لتحسن حالتهم، فيما تخضع 3 حالات للفحص الطبي.