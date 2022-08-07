استقرار الحالة الصحية للفنانة الأمريكية آن هيتشي بعد احتراق سيارتها

استقرت الحالة الصحية للفنانة الأمريكية آن هيتشي، اليوم الأحد، بعد تصادم سيارتها بمنزل في لوس أنجلوس، ما تسبب في اندلاع النيران داخل السيارة وهي داخلها الجمعة الماضي، وما زالت تتلقى العلاج تحت الملاحظة في المستشفى.

وجاء في البيان، الصادر عن المتحدث باسم ​آن هيتشي، «آن حاليًا في حالة مستقرة، عائلتها وأصدقائها يطلبون منك أن تكون في دعائكم وصلواتك، ونطلب أيضًا احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت الصعب»، وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

إصابة ​آن هيتشي بحروق

تعاني ​آن هيتشي من إصابات وحروق شديدة عندما اشتعلت النيران في سيارتها التي كانت تقودها، وفقًا لتقارير نشره موقع «TMZ»، مشيرًا إلى أنّ الممثلة كانت تقود بسرعة عندما اصطدمت بمنزلين واحدًا تلو الآخر، ما تسبب في اشتعال النيران في المنزل الثاني المكون من طابقين، ولم يصب سكانه في الحادث، لكنه تسبب في أضرار كبيرة بواجهة المنزل الصغير.

وذكر تقرير إدارة الإطفاء، أنّ إخماد الحريق بسبب الحادث احتاج 65 دقيقة و59 إطفائيا للوصول إلى الهيكل الذي تضرر بشدة وإخماده بالكامل، وإنقاذ امرأة بالغة تم العثور عليها داخل السيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.

مستخدمو «تويتر» يتعاطفون مع صاحب المنزل ضحية حادث آن هيتشي

وأعرب عدد كبير من الفنانين، عن أمنياتهم بالشفاء للممثلة الأمريكية، بينهم الكاتب ستيف هوف، الذي كشف عن تعاطفه معها في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، وطلب الانتباه إلى صراع الممثلة الطويل والمفتوح مع مشاكل الصحة العقلية، قائلا: «هذا محزن للغاية.. لقد كانت منفتحة جدًا بشأن تحديات صحتها العقلية ولكن كما يعلم أي شخص لديه أحباء يعانون من اضطرابات معينة، هناك الكثير من الأشخاص الذين لم يعالجوا مرضهم بشكل مناسب لفترة طويلة جدًا».

وعلى الجانب الأخر، أعرب مستخدمو «تويتر» عن تعاطفهم مع صاحب المنزل الذي اشتعلت فيه النيران في منزله نتيجة للحادث.