تفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية، إجراء اختبارات القدرات تحت رعاية الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، حيث أوضحت أنّ إجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية في جزئين رئيسيين لقياس المهارات الفنية وجزء خاص بقياس المهارات النظرية والمعرفية الخاصة لدى الطالب، وتتضمن مجموعة من الأسئلة «اختيار من متعدد، وصح وخطأ» لقياس مهارات الطالب المعرفية بـ30 درجة ويتم تصحيحها إلكترونيا.

تقييم قدرات الطالب بالرسم ثلاثي الأبعاد

ويتضمن اختبار الرسم موضوع واحد، يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته، مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، باستخدام الأقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

ويتضمن اختبار التصميم في موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على التصميم، ويعبر عن قدراته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية للتصميم بوضوح، ويشترط لنجاح الطالب في امتحانات القدرات حصوله على 60%.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

يذكر أنّ خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات من خلال الخطوات التالية:

أولا: يحجز الطالب امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق حتى 11 أغسطس من خلال اللينك التالي: https://tansik.digital.gov.eg، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق مبدئيا للامتحان وليس نهائيا.

ثانيا: يدخل الطالب إلى موقع قدرات جامعة حلوان للحصول على كود الدفع الإلكتروني من خلال اللينك التالي: http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، وعند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء، وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثا: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال أحد المنافذ التالية: «مصاري، أمان، سدد، ضامن، إيجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت».

رابعا: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي: http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، لطباعة الإفادة عن موعد الامتحان.

خامسا: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادسا: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعا: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.

ثامنا: يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق.

https://tansik.digital.gov.eg/application/