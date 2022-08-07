أسماء ضحايا ومصابي حادث سمالوط في المنيا.. 8 وفيات و13 جريحا

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين أعلى محور سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 8 وإصابة 13 آخرين.

أسماء ضحايا حادث سمالوط بالمنيا

وأسماء المتوفين في حادث سمالوط المركزي هم: عيد محمد م. أ، 34 عاما، هبة أ. ع، 30 عاما، سيد ع. س، 18 عاما، فاطمة س. ع، 40 عاما، هدى ع، 35 عاما، أنس ع، 65 عاما، جابر م. ع، 48 عاما، مصطفى ح. ع، 40 عاما.

والمصابون هم: وليد م. م، 28 عاما، كدمات وجروح قطعية، هبة م. م، ارتجاج وكسر بالأنف، كريمة س، 50 عاما، كسر في الضلوع والفقرات القطنية، فوزية س. ع، 45 عاما، ارتجاج وكدمات، حسن ع، 40 عاما، تجمع دموي وكسر بالضلوع، زينب م. ع، 40 عاما، كسر بالترقوة، زينب س، 38 عاما، كسر بالحوض، آمال م، 48 عاما، غيبوبة وكسر بالفقرات، محمد م. ع، 31 عاما، كسر بلوح الكتف، علي حسن ع، 38 عاما، كدمات وجروح قطعية، صابرين، 35 عاما، كدمات وجروح قطعية، فايزة ش، 35 عاما، غيبوبة تامة وكسر بفقرات الظهر والضلوع.

بلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة في المنيا، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق سمالوط المركزي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع 8 وإصابة 13، ونقلوا إلى مستشفى سمالوط المركزي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث.