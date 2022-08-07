سرايا القدس تستهدف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف هاون

أعلنت سرايا القدس، قبل قليل، استهداف تجمع لآليات عسكرية إسرائيلية في أحراش منطقة كيسوفيم بقذائف هاون، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

استهداف تجمع لآليات عسكرية إسرائيلية في كيسوفيم بقذائف هاون

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، فى وقت سابق من اليوم، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبناء الشعب في قطاع غزة وهدم المنازل فوق ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد عائلات بمن فيها النساء والأطفال، وفقا لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

الهجمات الإسرائيلية على فلسطين

وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر.