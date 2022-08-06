سرايا القدس تقصف تل أبيب ومواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون

أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، قصف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون.

قصف تل أبيب ومطار بن جوريون

وذكرت سرايا القدس، في بيان لها عبر تليجرام، أنّها قصفت تل أبيب ومطار بن جوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا ردا على القصف الإسرائيلي في غزة.

كماقصفت موقع النصب التذكاري بعدد من قذائف الهاون، ودكت موقع «إيرز» بعدد من قذائف الهاون، مضيفة أنّها قصفت «مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية، وموقع فجة العسكري برشقة صاروخية».

قصف 16 موقعا عسكريا

وشملت المواقع التي أعلنت «سرايا القدس» قصفها، هو موقع 16 العسكري شرق بيت حانون، ونير عوز وكيسوفيم وبوابة المطبق شرق رفح والتحشدات العسكرية، وموقع صوفا، ونير عام وياد مردخاي، إضافة إلى قصف مستوطنات نير عوز ونيريم برشقة صاروخية وقذائف هاون، وأسمت الحركة العملية «وحدة الساحات».