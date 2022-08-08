فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2022 اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، اليوم الاثنين، إلكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ولمدة 10 أيام على أن تنتهي يوم 18 أغسطس الجاري.

تظلمات الثانوية العامة 2022 .. 300 جنيه لكل مادة

وشددت الوزارة على أنه يتم سداد رسوم اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم بقيمة 300 جنيه لكل مادة، وتودع الرسـوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الفتاح، الخبير التربوي ومدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر، إن التفكير الإيجابي والبعد عن أصحاب الطاقة السلبية من أهم الأشياء التي يجب على طلاب الثانوية العامة الابتعاد عنها، حيث إن الاستماع إليهم يؤدي إلى حدوث حالة من التوتر والقلق والضغط النفسي، مشيرا إلى أن التفكير الإيجابي يجب أن يكون قائما على اقتناع الأسرة أولا ثم استعداد الطالب للكلية التي تناسب قدراته.

طالب الثانوية العامة لابد أن يضع مجموعة من البدائل

وأضاف «عبدالفتاح» لـ«الوطن»: «رسالتي طلاب الثانوية العامة أن كليات القمة ليست دائما هي القمة كما يقال و إذا تعسر على الطالب الالتحاق بالكلية التي يرغب في الدراسة بها فيجب عليه أن يضع مجموعة من البدائل التي يستطيع من خلالها أن يستعد جيداً للالتحاق بكليات أخرى موضحاً إلى أنه قبل اختيار الطالب لأى كلية فيجب أن يبحث عن الكليات التي تتوافق مع سوق العمل.

أولياء الأمور مصدر الأمان الأول لطلاب الثانوية العامة

وأكد الخبير التربوي أن القمة الحقيقية هي الاجتهاد في الكلية التي التحق بها الطالب وحقق بها العديد من النجاحات، مشيرًا إلى دور أولياء الأمور، فهم مصدر الأمان الوحيد للطالب وهم من يجعلون الأمر في غاية السهولة أو الصعوبة، فهناك العديد من أولياء الأمور يتعاملون مع أبنائهم بالضغط عليهم مما يؤدى إلى حدوث اضطرابات نفسية للطالب تتسبب في التعرض لعدة مخاطر منها الشعور بعد الثقة في النفس والاختيار الخاطئ للكلية، ومن الممكن أن تصل هذه المرحلة إلى الانتحار لذا يلزم استخدام الأساليب الصحيحة مع الطلاب، مشددا على أن دور أولياء الأمور يكون بالثبات الانفعالي عند ظهور النتيجة.