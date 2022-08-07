بدء تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 غدا.. اعرف التفاصيل وآخر موعد

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا، باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد مرور بعد 48 ساعة فقط على إعلان نتيجة الثانوية العامة، وفقا لما أكده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح الوزير، أنّ قبول تظلمات الثانوية العامة سيبدأ من الغد 8 أغسطس ولمدة 10 أيام مقبلة، وسيكون آخر يوم للتقديم، هو 18 أغسطس، وحيث سيتم التقديم إليكترونيا من خلال رابط على موقع وزارة التربية والتعليم ، مقابل 300 جنيه رسوم على كل مادة، وفقا لتصريحات الوزير من خلال الفيديو الذي تم بثه عبر صفحة الوزارة التربية على فيس بوك؟

شروط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، عدة شروط وضوابط لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

- باب التظلمات سيكون مفتوحا لمدة 10 أيام فقط، بداية من غدا الإثنين 8 أغسطس حتى 18 أغسطس.

- تقدم الطلبات سيكون من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

- بعد قبول التظلم، يحضر الطالب أو مع ولي الأمر، لمقر التقديم المركزي ويُمنع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بحضور الطالب في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم بطلب آخر.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للطالب أو ولي الأمر.

- يتم الاطلاع أيضا على صورة البابل شيت، مع الاطلاع على نموذج الإجابة.

- يحق للطالب تظليل الإجابات الخاصة به، أو كتابة ملاحظاته والتوقيع عليها بنفسه.

- يتم بعد ذلك إخطار الطالب بنتيجة التظلم، ويحق له استرداد الرسوم التى دفعها في حال تعديل الدرجات.

رسوم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

يذكر أنّ تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون مقابل تحصيل رسوم 300 جنيه، على كل مادة يقدم الطالب تظلما عليها.

رابط التقديم على تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، تقديم التظلمات من خلال الرابط الإلكتروني.

مكان مراجعة تظلمات الثانوية العامة

ويتم اطلاع الطالب أو ولي الأمر، على ورقة الإجابة بمقر كنترول تقدير الدرجات بمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، حسب الموعد المحدد، على أن يتم إيداع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الخاصة بالوزارة.