«شركات السياحة»: بدء الإعلان عن تنظيم برامج عمرة المولد النبوي

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المصرية بدأت حاليا في الإعلان عن تنظيم رحلات العمرة لهذا الموسم بداية من أكتوبرالمقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوع الماضي.

ولفت «بكري» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن الإعلان حاليا عن تنظيم برامج العمرة بالرغم من أن أولى الرحلات ستكون بعد شهرين جاء لقطع الطريق على السماسرة والوسطاء الذين يقومون بتنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون.

الإعلان بدون تحديد أسعار البرامج أو موعد انطلاق الرحلات

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الشركات التي أعلنت عن تنظيم برامج العمرة أكتوبر المقبل لم تتطرق لسعر البرامج أو موعد انطلاق الرحلات وذلك انتظارا لإصدار وزارة السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد، والتي من المنتظرأن تصدر قبل منتصف الشهر الجاري، موضحا أن رحلات العمرة التي سيتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر المقبل ستكون عمرة المولد النبوي الشريف.

شركات السياحة لا تطلب مقدمات حجوزات رحلات العمرة حاليا

وأشار إلى أن شركات السياحة طالبت المواطنين الراغبين في السفر لعمرة المولد النبوي في أكتوبر المقبل بتجهيز جواز السفر على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل، لافتا إلى أن شركات السياحة لا تٌحصل حاليا أي مقدمات حجز من الراغبين في السفر لأداء عمرة المولد النبوي، وذلك لحين معرفة الموعد المحدد لبدء الرحلات وتسعير البرامج وفقا لما ستسفر عنه ضوابط العمرة خلال الموسم الهجري الجديد 1444 هجريًا.

الأسعار المتوقعة لبرامج عمرة المولد النبوي

وتوقع البكري، أن تبدأ أسعار برنامج عمرة المولد النبوى المستوى الاقتصادي الذي تبلغ مدته 15 يومًا من 25 ألف جنيه، وذلك حال كانت أعداد تأشيرات العمرة كبيرة إلى حد ما، منوها إلى أنه في حال كانت أعداد تأشيرات العمرة التي ستخصصها وزارة السياحة والأثار قليل مثلما حدث العام الماضي فإن أسعار البرامج ستبدأ من نحو 30 ألف جنيه.