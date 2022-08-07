مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا.. أبرزها المجمع الزراعي بقرية بني عامر «فيديو»

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز العدوة، إذ شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة صرف صحي بقرية كفر عبد الخالق بشركات انحدار ومحطة رفع وخط طرد بتكلفة تصل لـ 40 مليون جنيه، كما تفقد وحدة طب الأسرة بقرية كفر عبد الخالق بمساحة 1424 مترا وتخدم 8732 نسمة، وتفقد أيضا وحدة تنمية الأسرة والطفولة بالقرية.

المجمع الزراعي بقرية بني عامر والمقام على مساحة 530 مترا

وشملت جولة اللواء أسامة القاضي التفقدية، مجمع الخدمات بقرية بني عامر المقام على مساحة 900م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا من سكان القرية، بالإضافة إلى المجمع الزراعي بقرية بني عامر والمقام على مساحة 530 مترا ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا.

مشروعات «حياة كريمة بالمنيا» تشمل 192 قرية

جاء ذلك بحضور ممثلى مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وأعضاء مجلس مدينة العدوة وأعضاء مجلس النواب و ممثلوا جهاز التعمير، الجدير بالذكر إن مشروعات «حياة كريمة بالمنيا» تشمل 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي «بني مزار، وسمالوط»، في المرحلة الثانية للمبادرة.

وعلى جانب آخر تجوب قوافل وزارة الصحة الطبية مختلف محافظات مصر، وبالتحديد المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تشمل هذه القوافل كافة التخصصات الطبية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للصحة.